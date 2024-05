Geldnot: Taubblindenheim in Radeberg hofft auf Unterstützung

"Man muss mit der Hand fühlen lernen", sagt er. "Die Hand ersetzt ganz vieles." So auch das Sprechen. Einzelne Worte formt er mühsam mit dem Mund, seine Sätze aber tippt er in die geöffnete Hand von Heidi Haase. Die Ergotherapeutin begleitet den 61-Jährigen in der Werkstatt des Radeberger "Storchennests", des Taubblinden-Dienstes der Evangelischen Kirche in Deutschland. Lutz Herold ist hier für sein Geschick bekannt.

Lutz Herold hat ein verschmitztes Lächeln. Er lacht viel. Wenn seine Frau Elke in die gemeinsame Wohnung in Radeberg kommt, dann tauschen sie sich über die Hände über den Tag aus. Oder planen, was es zu essen gibt. Lutz Herold liebt das Kochen in der eigenen Küche. So wie das Nähen. Oder das Basteln in der eigenen Werkstatt. Stolz zeigt er das selbst gezimmerte Regal. Maßarbeit, exakt geplant und umgesetzt.