Zweieinhalb Jahre nach dem Juwelendiebstahl aus dem Grünen Gewölbe in Dresden ist ein siebter Verdächtiger gefasst worden. Gegen den 22 Jahre alten Mann wurde am Mittwoch Haftbefehl erlassen. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei in Dresden mitteilten, war der Beschuldigte am Dienstag am Rande der Hauptverhandlung festgenommen worden. Er hatte als Besucher die Hauptverhandlung verfolgt, wurde später festgenommen und einem Ermittlungsrichter vorgeführt.