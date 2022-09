Geboren wurde Sven Helbig 1968 in Eisenhüttenstadt. Er lernte Gitarre, Klarinette und Schlagzeug. Nachdem er die Aufnahmeprüfung an der Hochschule für Musik in Dresden bestanden hatte, kam er 1990 für sein Studium in die Elbestadt. Nach seinem Studienabschluss 1996 unterrichtete er selbst für zwölf Jahre an der Hochschule und gründete nebenbei mit dem Hornist Markus Rindt die Dresdner Sinfoniker. Mittlerweile arbeitet er kontinuierlich mit Künstlern wie den Pet Shop Boys oder Rammstein. Sven Helbig ist zudem als Regisseur tätig und führte Regie bei Musikvideos und Bühnenshows, wie zum Beispiel der Hochhaussinfonie zur 800-Jahre-Feier Dresdens.