In den ersten Tagen wollten viele mitfahren, sagte der Vorsitzende des Vereins Historische Kraftfahrzeuge des Dresdner Nahverkehrs, Michael Bretschner. Er und sein Verein bewahren ehrenamtlich die historische Busse und erinnern an deren Geschichte.

Bei manchen Bussen habe es einen regelrechten Ansturm gegeben, sagt Bretschner: "Am Dienstag, auf der Linie 79, war es der Fall. Unser IFA H6B/S wurde regelrecht überrannt. Fast genauso war es am gestrigen Mittwoch, als der Ikarus 66 am Schillerpatz einfuhr."

Warum gerade diese Bus-Oldtimer so beliebt sind, weiß Bretschner genau: "Das liegt auch daran, dass viele Bürger diese Busse noch im Liniendienst erlebt haben." Viele würden sich auch noch an die Ikarus 260 erinnern, die als Standardversion bis 1993 und als Gelenkbus bis 2001 in Dresden fuhren. Bereits in den ersten drei Tagen seien Hunderte Nostalgier-Fans mit den auf ihre Kosten gekommen, sagt Bretschner. In allen vier Oldie-Brummis zusammen seien bisher 2.500 Fahrgäste mitgefahren.