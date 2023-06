Busfahrer gehen jedem ungewohnten Geräusch nach

Sanft steuert Felix Mothes den Bus an diesem Sonntagvormittag durch Annaberg-Buchholz. Er selbst ist drei Jahre jünger als der Bus. Vom ruppigen Fahrstil manch eines Busfahrers im DDR-Berufsverkehr, die ihre robusten und oft überfüllten Ikarus-Gefährte mitunter durch den Stadtverkehr oder über die Steigungen des Erzgebirges quälten, ist nichts zu spüren.



Es muss an diesem Sonntag aber auch kein Fahrplan eingehalten werden. Ruhig schaukelt der Reisebus durch die Stadt. Thomas Mothes wird dennoch unruhig. Irgendetwas hinter der Fahrzeugfront scheint zu vibrieren. Zumindest nimmt der Kenner ein Geräusch wahr, das so nicht sein dürfte. Das will er nach Rückkehr in der Wagenhalle gleich noch abklären.

Der Regionalverkehr Erzgebirge hat drei Oldtimer-Busse für Sonderfahrten in seinem Bestand, der Ikarus ist davon der jüngste (im Bild neben einem modernen Linienbus). Bildrechte: MDR/L. Müller

Als junger Fahrer für alten Bus geschämt

Die beiden Erzgebirger haben viel zu erzählen aus dem Alltag eines Busfahrers. Thomas Mothes lernte noch das Improvisationstalent der Werktätigen des DDR-Kraftverkehrs kennen, bei dem Werks- und Berufsverkehr auch bei Ersatzteilmangel unter allen Umständen rollen musste. Eis und Schnee seien im Erzgebirge bis heute kein Hindernis für den Linienverkehr, sagt Thomas Mothes mit einem Augenzwinkern. Immerhin stelle die Deutsche Bahn schon mal den Verkehr ein, wenn der Wetterbericht Sturm ankündigt. Der altgediente Busfahrer kommentiert das mit Kopfschütteln.

Das Ikarus-Treffen am 3. Juni 2023 in Chemnitz - Der Freundeskreis Ikarus organisiert das 7. Ikarus-Treffen mit der Chemnitzer Verkehrs AG.

- Auf dem Betriebshof der CVAG in der Werner-Seelenbinder-Halle werden am Sonnabend zwischen 10 und 17 Uhr rund 50 Busse der Marke Ikarus verschiedener Typen erwartet. Sie kommen aus Deutschland, Polen und Ungarn.

- Zwischen der Zentralhaltestelle und dem Busbetriebshof wird ein Shuttleverkehr eingerichtet. 17 Uhr ist eine 60-minütige Rundfahrt der Ikarus-Busse geplant, Fahrgäste werden in einzelnen historischen Bussen mitgenommen. CVAG

In seinen Anfangsjahren als Busfahrer wurde er noch mit dem letzten alten Ikarus 66 auf Linie geschickt. "Ich habe mich geschämt. Die Leute haben über den alten Bus geschimpft. An Nostalgie habe ich damals nicht gedacht." Heute wäre er stolz, sich ans Steuer eines Ikarus 66 zu setzen. Heute Kult, als junger Busfahrer hat sich Thomas Mothes für den Ikarus 66 geschämt. Die Fahrzeuge waren abgewirtschaftet und entsprachen in den Achtzigern nicht mehr dem Zeitgeist. Bildrechte: Holger Haase

Wenn Kenner über die Stoßstange "stolpern"

Der rote Ikarus 250.67 macht allerdings auch etwas her und lockt Fans auf Ikarus-Treffen an. Immerhin zweimal seien sie schon in Ungarn, im Mutterland der Busmarke, gewesen. Die dortigen Fans merken natürlich sofort, dass die heutige Stoßstange von einem älteren Modell stamme und nicht das Original sein könne. Der Grund sei simpel, bei einem Auffahrunfall ging die ursprüngliche wuchtige Kunststoff-Stoßstange zu Bruch und wurde ersetzt. "Unser Bus ist jetzt eben einmalig", sagen die Busfahrer und grinsen. So sah der Bus kurz nach Indienststellung aus. Die markante wuchtige Stoßstange hat das Fahrzeug später bei einem Auffahrunfall eingebüßt. Bildrechte: Sammlung Mothes

Das Zwölf-Meter-Fahrzeug verfügt über 44 komfortable Plätze mit verstellbarer Lehne. Der Sitzabstand wirkt in etwa so, als wenn in einem Billigflieger jede zweite Reihe ausgebaut worden wäre. In den Sitzlehnen waren einst sogar Lautsprecher installiert, über die Ansagen des Reiseleiters oder Musik zu hören waren. Allerdings wurden die Lautsprecher aus nicht mehr nachvollziehbaren Gründen bei der Aufarbeitung in Tschechien ausgebaut, sagt Thomas Mothes etwas zerknirscht.

Statt auf langen Reisetouren fährt Bus im Linienverkehr

Im Sommer 1989 wurde der Bus fabrikneu aus Ungarn an den volkseigenen Kraftverkehr Karl-Marx-Stadt geliefert. Als Reisebus sollte er auch für das Reisebüro der DDR oder für Jugendtourist fahren. Mit seinen eleganten Schwingtüren und seiner aufwendigen Belüftungsanlage gehörte der Bus damals durchaus zum Nonplusultra, was der Osten an Reisebussen auf die Straßen brachte.

In dieser Lackierung war der Ikarus-Reisebus in den Neunzigern rund um Chemnitz im Linienverkehr eingesetzt. Bildrechte: Freundeskreis Ikarus

Das rasche Ende der DDR brachte den Bus jedoch recht schnell in den Liniendienst. Stationiert war das Fahrzeuge mit der noblen Ausstattung in den 1990ern an verschiedenen Standorten der damaligen Autobus Sachsen GmbH Regionalverkehr Chemnitz, von wo aus er Linien im Chemnitzer Umland bediente.

Nur 370.000 Kilometer auf dem Tacho

Thomas Mothes betont, dass der Bus vergleichsweise wenig eingesetzt worden war und deshalb auch nur rund 370.000 Kilometer auf dem Tacho hat. Das sei "eigentlich nichts" für einen Linienbus. Felix Mothes am Steuer schaut unterdessen auf die Uhr und mahnt zur Rückkehr in die Wagenhalle. Er hat noch Dienst und fährt mit einem modernen Bus der RVE die reguläre Nachmittagstour der Linie 400 von Annaberg-Buchholz über Freiberg nach Dresden und zurück. Diese Busverbindung über knapp 100 Kilometern durchs Erzgebirge existiert seit 1930. Die gemütliche Ikarus-Tour durch Annaberg-Buchholz ist für Felix Mothes gleich zu Ende, der Busfahrer hat nun noch eine Linientour nach Dresden und zurück im modernen Überlandbus vor sich. Bildrechte: MDR/L. Müller