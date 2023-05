Sowohl alte als auch junge Bewohner des Campus Leuben sind laut Hentschel in die Organisation des Dixieland-Festes eingebunden. "Wir sind in unserer Werkstatt-Arbeit stark auf Dienstleistungen ausgerichtet. Unsere Bewohner arbeiten in der Gastronomie, im Garten und in der Wäscherei", erklärt Hentschel. Der "Luby-Service" biete seinen kulinarischen Service auch im Alltag im Kulturkraftwerk für die Staatsoperette und das TJG. "Besonders die Gastronomen sind heute hier gefragt, doch alle helfen, wie sie können." In der Tat: Während Carolin Hentschel das Konzept erläutert, kommen Bewohner vorbei, die an den Gastro-Ständen arbeiten, Ordnungskräfte, Gärtner. Alle sind eingebunden. Viele kennen sich. Jeder scheint an seinem Platz genau richtig zu sein.