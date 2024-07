In Radebeul haben Familie und Weggefährten am Freitag vom langjährigen Direktor des Karl-May-Museums, René Wagner, Abschied genommen. Er war am 14. Juni im Alter von 74 Jahren an einem schweren Herzleiden gestorben. Bildrechte: MDR/Diana Köhler

Nach der Trauerfeier in der Radebeuler Lutherkirche, direkt neben dem Karl-May-Museum, wurde Wagner auf dem Friedhof in Radebeul-Ost beigesetzt. Sein Grab befindet sich direkt neben denen des Abenteuerschriftstellers Karl May und dem Begründer des gleichnamigen Museums, Patty Frank. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Markenzeichen Cowboy-Hut

Wagner wurde am 20. März 1950 geboren. Er war von 1986 bis 2013 Leiter des Karl-May-Museums. "Nach dem Umbruch 1990 unternahm er viele Aktivitäten, um Stiftung und Museum an die neuen Anforderungen anzupassen", heißt es in einer gemeinsamen Traueranzeige des Vorstandsvorsitzenden der Karl-May-Stiftung, Volkmar Kunze, und dem wissenschaftlichen Direktor des Karl-May-Museums, Robin Leipold. Man werde Wagners Leistungen für das Museum und seine Sammlungen in dankbarer Erinnerung behalten. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

René Wagner war die Verkörperung des Karl-May-Museums. Bert Wendsche Oberbürgermeister Radebeul