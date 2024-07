Ideen gibt es bereits, so könnte Karl May demnächst zum Tiktok-Star aufsteigen. Dabei wolle man den Aspekt der Selbstinszenierungen von Karl May in den Vordergrund stellen, denn das sei etwas, woran Schüler und Schülerinnen anknüpfen können, erläutert Museumspädagoge Hans Schulze. Karl Mays Show und Inszenierung, etwa als Old Shatterhand, ließe sich gut mit Instagram und Tiktok verbinden. "Da sitzen wir dran und das soll kommendes Schuljahr auch fertig werden, so dass wir es recht bald den Schulen auch zur Verfügung stellen können", so Schulze.