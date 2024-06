Fast zwei Jahre nach der Klebe-Attacke auf die Sixtinische Madonna in der Gemäldegalerie Alte Meister im Namen des Klimaschutzes haben die beiden Beschuldigten am Dresdner Amtsgericht eine mildere Geldstrafe erhalten. Wie das Gericht mitteilte, wurden beide am Mittwoch zu je 30 Tagessätzen zu 20 Euro verurteilt - wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung. Die Richter hielten dem 23-Jährigen und der 24-Jährigen dabei zugute, dass sie die Tat vom 23. August 2022 gestanden und ausführlich ausgesagt haben, nicht vorbestraft sind und der entstandene Sachschaden geringer war als in der Anklage angegeben. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.