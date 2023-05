Und wie kommt man an die Künstler heran? Denn wenn man Publikum anlocken will, braucht man gute Künstler, große Namen, berühmte Stimmen und Orchester. Christian Hacker lacht – einfach nach dem Motto "Keine Angst vor großen Namen":

"Ich habe einfach an den Chorleiter Jacek Sykulski geschrieben. Und aus einer E-Mail wurden drei, wurden nette Telefonate, und schon schwang ich mich auf mein Rennrad und bin von Dresden nach Posen gefahren und wir haben alles abgesprochen. Also ich habe meine Leidenschaft für die Musik mit der Leidenschaft fürs Radfahren kombiniert."

Was für ein Glück – der berühmte Chor, der auch die "Polnischen Nachtigallen" genannt wird und der in einer Reihe steht mit den Leipziger Thomanern oder den Wiener Sängerknaben, folgte der Einladung. 50 junge Sänger und Männer reisten aus Polen an und schon war wieder Betreuung gefragt. Am Tag vor dem Konzert stand eine Wanderung in der Sächsischen Schweiz auf dem Programm und ein abendliches Lagerfeuer. Die Gäste sollten sich schließlich wohlfühlen.