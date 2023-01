Das Kulturdezernat der Stadt Leipzig hatte zuvor mitgeteilt, es gebe genügend Mädchenchöre in der Stadt, unter anderem an der Schola Cantorum. Außerdem sei in diesem Zusammenhang der Klang des Knabenstimmenchors ein zu schützendes Kulturgut. Stadt und Chor könnten sich zudem auf die Kunstfreiheit berufen.