Bildrechte: Kathrin König

Neues Messe-Angebot Kuchenalarm in Dresden für Back- und Bastelfans

Hauptinhalt

17. Februar 2024, 06:00 Uhr

In Dresden findet an diesem Wochenende die 1. Kuchenmesse statt. Ein Termin wie aus dem Paradies geschickt in die Fastenzeit, frohlocken die MDR SACHSEN-Reporter Kathrin König und Benjamin Jakob. Sie backen zwar seltener, als dass sie Kuchen essen, lieben aber TV-Backsendungen. Sicherheitshalber sind sie mit vollem Magen zur Messeeröffnung in Dresden gegangen, wo zeitgleich auch die Kreativmesse stattfindet. Von Beginn an stelle sie sich die wichtigste Frage: Wo sind die Torten?