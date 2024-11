606.000 Menschen fahren an Werktagen mit Bussen und Straßenbahnen durch Dresden. Dafür stellen die kommunalen Verkehrsbetriebe (DVB) rund 150 Straßenbahnen und 150 Busse bereit. Und an einer Stelle in der Stadt sind die alle auf einer Videowand als Pünktchen zu sehen. Diese Wand in der Leitzentrale der DVB in Dresden-Trachau nennen Ingenieure rechnergestütztes Betriebsleitsystem. Für Laien gleicht die Übersicht einem digitalen Spinnennetz, in dem sich Leuchtpunkte - Käfern gleich - langsam hin und herbewegen. Fünf Augenpaare in der Verkehrsleitzentrale wissen dadurch immer, was los ist - in den Tag- und Nachtschichten.