Jobsuche Neue Berufung? Unterwegs mit der "Karrierebahn" der Dresdner Verkehrsbetriebe

03. Oktober 2024, 07:00 Uhr

Für alle, die regelmäßig mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in Dresden unterwegs sind, sind die Stellenanzeigen auf den kleinen Bildschirmen in Bus und Bahn nichts Neues. Wie viele Unternehmen suchen auch die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) händeringend nach Fachpersonal, manchmal auch auf besonderen Wegen - so wie am Dienstag. Da rollte zum vierten Mal die sogenannte Karrierebahn durch die Stadt.