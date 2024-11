Angespannt ist auch die Situation bei der Brücke Budapester Straße. Hier wird wegen Einsturzgefahr ein neues Überwachungssystem installiert. Es soll akustische und optische Messmethoden an der Unterseite der Brücke kombinieren. Damit könne auf kleinste Veränderungen in der Brückenstruktur reagiert werden.



Für die Montage der erweiterten Bauwerksüberwachung sind den Angaben zufolge Sperrungen im Gleisbereich sowie eine Vollsperrung auf der Brücke erforderlich. Die Brücke Budapester Straße wird am Sonnabend, 23. November 2024, von 6 bis 19 Uhr stadtwärts und am Sonntag, 24. November 2024, von 6 bis 19 Uhr landwärts voll gesperrt. Die Umleitungen für die Sperrungen sind ausgeschildert. Die Rad- und Gehwege bleiben offen. Die Vorbereitungen zur Installation des Messsystems laufen bereits seit Mai 2024.