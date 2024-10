Rund 9.000 Läuferinnen und Läufer werden am Sonntag zum 24. Dresden-Marathon erwartet. Nach dem Teileinsturz und der Sperrung der Carolabrücke musste die Streckenführung geändert werden. Wie die Stadt mitteilte, kommt es deshalb zu zahlreichen Verkehrseinschränkungen im Stadtzentrum sowie in den angrenzenden Stadtteilen Innere Neustadt, Äußere Neustadt, Radeberger Vorstadt, Striesen, Blasewitz, Johannstadt und Gruna.

"Es wird empfohlen, an diesem Tag von nicht zwingend notwendigen Fahrten in die Innenstadt Abstand zu nehmen", hieß es in einer Mitteilung. Für alle unvermeidlichen Fahrten sollten längere Reisezeiten eingeplant werden. Laut Stadtverwaltung werden für die Hauptverkehrsstraßen Umleitungen ausgeschildert. So soll die Bundesstraße B6 über das Emerich-Ambros-Ufer und die St.-Petersburger Straße umgeleitet werden.