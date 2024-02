Der 26. Mai 1969 war für den US-Amerikaner Jon Sutherland der entscheidende Wendepunkt in seinem Leben. Seit diesem Tag läuft der heute 73-Jährige jeden - und zwar jeden Tag ­ mindestens eine Meile. Das sind 1.600 Meter.

Inzwischen ist das eine Bewegung. Sie nennt sich Streak-Running. Eine kleine Läufergemeinde hat sich inzwischen auch in Deutschland herausgebildet – etwa in Kamenz, wo ein 22 Jahre alter Student seit 1.500 Tagen täglich in Bewegung ist.