Das Oberlandesgericht (OLG) Dresden hat am Mittwoch über die Schadenersatzforderung eines Sportlers nach einem Triathlon-Wettkampf in Moritzburg verhandelt. Dem Gericht zufolge verlangt der Mann aus Sachsen vom Veranstalter und dem Rettungsdienst mindestens 25.000 Euro Schmerzensgeld. Er sei nach dem Wettkampf mehr als zwei Monate lang arbeitsunfähig gewesen.

Nach dem einzigen angesetzten Prozesstag am Mittwoch sieht es für den Kläger schlecht aus: "Der Senat hat dem Kläger nach einer zwischenzeitlichen Beratung empfohlen, seine Klage zurückzunehmen", sagte eine OLG-Sprecherin MDR SACHSEN. Ansonsten werde am 10. Januar 2024 ein Urteil verkündet.

Nach dem sogenannten "Jedermann-Triathlon" am 11. Juni 2017 war der Kläger nach der Laufstrecke von fünf Kilometern im Ziel zusammengebrochen. Zuvor schwamm er über eine Distanz von 750 Meter und fuhr 20,4 Kilometer mit dem Rad. Der stark erschöpfte Triathlet konnte nur mit Hilfe eines anderen Sportlers die letzten Meter bis ins Ziel schaffen. Dort wurde er von Sanitätern betreut und von einem herbeigerufenen Notarzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus begleitet.

Der Kläger wirft den Einsatzkräften vor, zu spät und auch fehlerhaft gehandelt zu haben. Auch hätte seiner Meinung nach der Notarzt früher gerufen werden müssen. Der Rettungswagen sei erst nach mehr als 30 Minuten eingetroffen. Bei Ankunft des Klägers im Krankenhaus habe sich dieser in einem lebensbedrohlichen Zustand befunden, so das Oberlandesgericht. Er sei in Folge mehr als zwei Monate arbeitsunfähig gewesen.