In den Sozialämtern in Sachsen sind die Anträge für Wohngeld stark angestiegen. Eine Sprecherin der Stadt Dresden sagte, die Zahl der Erstanträge habe sich im September mehr als verdoppelt, verglichen mit dem Vormonat. Das Sozialamt in Chemnitz meldete von Januar bis August mehr als 6.800 Anträge für Wohngeld, rund 1.000 mehr als im Vorjahreszeitraum. Ein Grund für die Antragswelle sei die für 2023 angekündigte Reform des Wohngelds. Ein anderer, dass nur Bedürftige Geld aus dem Zweiten Heizkostenzuschuss für die Monate September bis Dezember 2022 erhalten sollen, die auch Wohngeld beziehen, erklärte die Dresdner Stadtsprecherin.