Forschende der Ludwigs-Maximilians-Universität München (LMU) sind nun einem Phänomen auf der Spur, das seinen Ursprung in der Stratosphäre hat, derjenigen Schicht unserer Atmosphäre also, die sich 15 bis 50 Kilometer über unseren Köpfen befindet. "Aus früherer Forschung wissen wir bereits, dass die Zirkulationsverhältnisse in der polaren Stratosphäre während des nördlichen Winters nützliche Informationen für genauere Langfristvorhersagen liefern können, insbesondere hinsichtlich des Wetters über dem Nordatlantik und Eurasien", erklärt Thomas Birner, Professor für Theoretische Meteorologie an der LMU.

Besonders wenn sich der Polarwirbel stark abschwäche oder zusammenbreche, neige der nordatlantische Jetstream dazu, sich nach Süden zu verlagern. Dadurch steigt die Wahrscheinlichkeit von Kälteeinbrüchen über Eurasien. Derartige Wirbelzusammenbrüche sind relativ selten und treten nur etwa jeden zweiten Winter auf. Im Moment ist es aber wieder einmal soweit: "Ein solches Ereignis findet derzeit statt, mit entsprechenden erwarteten Auswirkungen auf das eurasische Wetter in den kommenden Wochen." In ihrer Studie heben LMU-Forschenden einen weiteren Aspekt des stratosphärischen Einflusses auf langfristige Wettervorhersagen hervor: Auf schwache Polarwirbel wie dem aktuell vorliegenden folgt über Nordeuropa in der Regel eine Phase geringerer Unsicherheit bei den Wettervorhersagen für etwa drei bis fünf Wochen.