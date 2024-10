Hinter "Pegida" hatten sich am Sonntag hunderte Teilnehmende auf dem Dresdner Neumarkt vor dem Verkehrsmuseum versammelt. Die Polizei sprach zwischenzeitlich von rund 500 Menschen bei der Demonstration, deutlich weniger als die Veranstalter erwartet hatten. Mehrere Teilnehmende hatten Reichsflaggen oder auch Flaggen der rechtsextremen Freien Sachsen dabei.



Nach einer Kundgebung auf dem Neumarkt startete die Demonstration am Nachmittag ihren Protestzug durch die Stadt. Mehrere Dutzend Gegendemonstranten blockierten die Route. Daraufhin wurde der Aufzug von der Polizei umgeleitet. Am frühen Abend war die Pegida-Demo zu Ende.