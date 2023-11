Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Straßenproteste Kirchen und Verbände protestieren in Dresden gegen 200. Pegida-Demo

06. November 2023, 20:08 Uhr

Die Polizei ist am Montagabend bei mehreren Demos in Dresden im Einsatz. Denn das rechte Pegida-Bündnis hatte zu einer Kundgebung mit dem rechtsextremen AfD-Politiker Björn Höcke aufgerufen. Der standen in der Dresdner Altstadt mehrere Gegendemos gegenüber, darunter von kirchlichen und kulturellen Verbänden.