Forschungsinstitute sowie Unternehmen der Radiopharmazie in Sachsen wollen enger zusammenarbeiten. Für das neue Netzwerk mit dem Namen "Radiopharmacy Cluster Dresden - nukliD" haben Vertreter aus Politik, Forschung und Wirtschaft in Radeberg ein Memorandum unterzeichnet.

Aktuell laufe es noch nicht immer ideal zwischen Forschung und Wirtschaft, sagte der Direktor am Institut für radiopharmazeutische Krebsforschung am Helmholtzzentrum Dresden-Rossendorf, Klaus Kopka. MDR SACHSEN sagte er: "Wenn wir den Patienten etwas Neues anbieten wollen in der Diagnostik oder in der Therapie, brauchen wir genauso ein Cluster und enge Kontakte, um unsere Erfindungen in ein Produkt umzusetzen."