BSW -Chefin Zimmermann zufolge müssen CDU, BSW und SPD noch weiter Vertrauen aufbauen. Ihr Argument mit Blick auf die Bundesregierung: "Ich will keine Ampel-Verhältnisse, wo man sich erst auf eine Zusammenarbeit einlässt und sich dann schon am nächsten Tag beschießt." Von Montag bis Mittwoch sind weitere Gespräche der potenziellen Koalitionäre geplant.

"Wir sind immer noch im Zeitplan." Damit widersprach Zimmermann Darstellungen, dass es in Sachsen haken würde, während die Regierungsverhandlungen in Thüringen schon viel weiter und konkreter seien. Bis 1. Februar 2025 muss ein Ministerpräsident in Sachsen gewählt sein.



SPD und BSW hatten gegenüber dem MDR die Kennenlerngespräche als "konstruktiv" bezeichnet. Die "Leipziger Volkszeitung" berichtete darüber, dass sich CDU und SPD das zähe Ringen in Sachsen "mit der Unbedarftheit des BSW-Lagers" erklärten.