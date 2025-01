In Brandenburg ist ein Polizist bei einem Einsatz überfahren und getötet worden. Der 32 Jahre alte Beamte wollte am Dienstagvormittag in Lauchhammer ein verdächtiges Fahrzeug kontrollieren und wurde von diesem erfasst, wie die Polizei in Cottbus mitteilte. Trotz sofortiger medizinischer Nothilfe und des Einsatzes eines Rettungshubschraubers erlag der Polizist demnach seinen schweren Verletzungen.



Drei Tatverdächtige wurden vorläufig festgenommen. Ihre Identität war laut Polizei noch nicht zweifelsfrei geklärt. Der Polizist stammte den Angaben zufolge aus Sachsen.

Bildrechte: IMAGO/Funke Foto Services