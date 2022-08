Frau Vogt ist selbst Mitglied im Verein und freut sich über die Gelegenheit, die ehrenamtliche Arbeit der Rallye-Fans im Radio würdigen zu können. Das Frühprogramm von MDR SACHSEN ist für sie schon viele Jahre ein Begleiter am Morgen. Als sie später Radiomoderatorin Elena Pelzer trifft, bedankt sie sich bei ihr für die vielen unterhaltsamen Stunden mit einem Blumenstrauß und einer Umarmung.

"Der Stress hat mich überrascht", sagt Dirk Schöne, nachdem er das Fernsehteam des Sachsenspiegels kennenlernen konnte. Schöne ist Angestellter in der Qualitätssicherung bei einem Kunststoffhersteller in Großröhrsdorf und kennt das Arbeiten mit manchmal eng getakteten Zeitplänen.

Das Redaktionsteam des Sachsenspiegels hat genaue Vorgaben für Sendungen. Wenn ein Beitrag zu lang oder zu kurz ist, müssen schnell entsprechende Anpassungen vorgenommen werden. Auch wenn Dirk Schöne bereits bei anderen Fernsehteams zu Gast war, überrascht ihn, wie viel Arbeit und Recherchezeit in einer halbstündigen Sachsenspiegel-Ausgabe stecken, erzählt er.

Bei einer der täglichen Auswertungsrunden hat Neu-Redakteur Schöne Gelegenheit, die letzte Sachsenspiegel-Folge einzuschätzen. Welche Berichte gefielen ihm besonders? Was interessierte ihn nicht so sehr? Und was hätte man besser abbilden können? Zum Schluss bleibt das Fazit, dass ihm gerade die starke regionale Verbundenheit der Sendung sehr zusagt.