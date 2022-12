Nicht nur die Bürokratie bremst den Ausbau aus. Dass es in Sachsen nicht voran geht, das liege auch am Personalabbau in der Landesregierung, so Konrad Krause vom ADFC: "Es ist das eine, ob ich etwas plane und ins Konzept schreibe. Das andere ist, dass ich den Personalbestand an Radverkehrsplanern und den Landeshaushalt entsprechend ausstatte, um das auch umsetzen zu können. Und da haben wir ein Riesenproblem."