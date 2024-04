Daniel Yusafzai rührt in einem Kochtopf ein Fleischgericht an. Gar nicht so leicht, denn Daniel hat den ganzen Tag seit Sonnenaufgang nichts gegessen - und das schon seit 30 Tagen. Es ist Ramadan und Daniel Yusafzai ist Muslim. "Das einzige Problem ist: Ich darf nichts probieren", sagt der Dresdner beim Kochen. "So weiß ich nicht, wie das schmeckt: Ob es genügend Salz ist, zu wenig oder zu viel."

Salz gehört zu einem guten Essen wie das Fasten zu einem erfüllten Leben. Das glauben Muslime wie Daniel Yusafzai. Der Ramadan ist heilige Pflicht. Wenn der junge Informatiker in diesen Wochen in seiner Firma arbeitet, dann wissen seine Kolleginnen und Kollegen Bescheid: "Mittags fragen sie nicht, ob ich mit zum Essen komme." Was für andere wie ein Verzicht klingt, ist für den in Deutschland geborenen und in Pakistan aufgewachsenen Muslim ein Gewinn. "Das ist auch für die Seele gut, das tut einem gut. Nach 30 Tagen hat man eine sehr starke Disziplin gebildet."