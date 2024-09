Archäologen haben in Dresden auf dem ehemaligen Robotrongelände am Pirnaischen Platz Reste historischer Bebauung freigelegt. Zuerst haben sie verfüllte Keller aus dem 19. Jahrhundert entdeckt. Derzeit werden zwischen den baulichen Überresten vor allem Porzellan, Glas und Gebrauchskeramik aus dem 18. und 19. Jahrhundert geborgen. "Darunter sind immer wieder durch den Feuersturm nach der Bombardierung Dresdens am 13. Februar 1945 von Hitze völlig deformierte Glasobjekte", sagte Christoph Heiermann vom Landesamt für Archäologie.