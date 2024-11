Der Zirkus Sarrasani darf seine Shows am Elbepark Dresden veranstalten. Das Bauaufsichtsamt Dresden hat der Sarrasani Entertainment GmbH am Freitag die Baugenehmigung erteilt, wie die Stadt mitteilte. Der Veranstalter hat demnach der Stadt Unterlagen vorgelegt, die die Standsicherheit und den Brandschutz für die Zeltkonstruktion nachweisen.

Sarrasani hatte am Donnerstagabend trotz fehlender Genehmigung Premiere seiner neuen Dinnershow gefeiert - trotz eines drohenden Zwangsgeldes in Höhe von 24.000 Euro. Die Besucher sollten einen wunderschönen Abend haben, auch wenn dieser sehr teuer werden könnte, sagte Zirkus-Chef André Sarrasani am Premiereabend.



Die Stadt hatte Sarrasani zunächst mit einem Zwangsgeld von 8.000 Euro belegt, weil trotz Verbots am vergangenen Sonntag "eine Veranstaltung in den nicht genehmigten Anlagen stattgefunden hat". Mit der weiteren Veranstaltung am Donnerstagabend erhöhte sich das angedrohte Zwangsgeld auf 24.000 Euro.