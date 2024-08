Auffallen um jeden Preis

Nachdem ich mein Schnittmuster fertig habe, muss ich den Stoff auswählen. Einen weißen Baumwollstoff mit eingearbeiteter Blumenstickerei, den ich zuerst im Auge hatte, gebe ich schnell auf. Denn: Alle anderen wollen auch genau diesen Stoff nutzen. Weiß ist vielleicht historisch korrekt, aber wer sagt denn, dass das unbedingt so sein muss? Schneidermeisterin Havekost bestärkt mich darin, Mut zur Farbe zu haben und die Schute modern zu interpretieren.

Gemeinsam suchen wir einen knallroten Stoff aus. Weil der sehr weich und rutschig ist, muss ich nun zuerst einen verstärkenden Fließstoff aufbügeln. Na toll, schon bereue ich meine Stoffauswahl. Bügeln ist eine Tätigkeit, die ich normalerweise strikt vermeide. Doch was sein muss, muss sein.

Bildrechte: MDR/Adam Beyer

Nähen am Limit: Die Uhr tickt

Als nächstes stecke ich meine Schnittmuster auf dem verstärkten Stoff fest und schneide dann das Kopf- und das Haubenteil aus. Doch dann bemerke ich meinen Fehler: Ich brauche ja beide Teile zweimal, habe aber nicht genug Stoff verstärkt. Ganz toll. Ob ich es wirklich schaffe, eine Schute fertigzustellen in der kurzen Zeit? Ich stehe also ein weiteres Mal am Bügelbrett. Ein Blick auf die Uhr lässt mir den Schweiß ausbrechen: Ich muss noch gefühlte hundert Handgriffe erledigen, habe aber nur noch 25 Minuten Zeit.

Die Spitze, die ich zur Zierde annähen will, hat mir Havekost zum Glück schon bei der Schau-Vorführung in Falten gelegt und genäht. Als endlich alle Teile zugeschnitten sind, schwinge ich mich an eine der Nähmaschinen im Raum. Ich habe noch rund zehn Minuten Zeit.

Die erste Naht kann ich problemlos nähen. Allerdings stand ich bei der Einweisung an die Industrienähmaschine am Bügelbrett und habe den entscheidenden Kniff nicht mitbekommen, wie ich das Pedal dazu bringe, die Nadel wieder in die korrekte Ausgangsposition zu befördern. Und dann rutscht noch der Faden aus der Nadel und ich muss mit zitternder Hand wieder neu einfädeln. Die Uhr tickt.

Bildrechte: Katrin Havekost

Fertigstellung mit Hindernissen

Ich nähe eine weitere Naht. Aber nein! Ich nähe zwar, doch der Faden wird nicht befestigt. "Da ist wohl der Unterfaden alle", lacht Katrin Havekost. Ich lache nicht, denn mein Nähprojekt endet, bevor es richtig begonnen hat: Inzwischen sind die 90 Minuten um und das Museum schließt. Keine Chance also eine Zeitverlängerung zu bekommen. Auch die anderen Teilnehmerinnen sind nicht fertig geworden und werden zum nächsten Termin eingeladen. Manche wollen ihr Projekt auch Zuhause beenden.

Etwas erschöpft und auch enttäuscht verlasse ich das Museum. Zu gern hätte ich eine fertige Schute mit nach Hause genommen. Aber 90 Minuten, um von Erklärung über Schnittmustererstellung und Stoffauswahl bis zum fertigen Produkt zu gelangen, waren dann doch zu kurz.

Loslassen für den guten Zweck

Doch Katrin Havekost möchte mich so nicht gehen lassen und verspricht mir, meine Schute am nächsten Morgen fertigzunähen. Für jeden könne sie das nicht machen, aber weil ich nicht in Dresden wohne, macht sie eine Ausnahme. Das wiederum hört eine Mitarbeiterin des Museums und blickt begeistert auf meinen Haubenrohling. "Das Rot ist genau meine Lieblingsfarbe", sagt die Frau begeistert. Ja, meine auch, denke ich. Doch dann gebe ich mir einen Ruck. Soll sie die Haube kriegen. Aber sie muss mir versprechen, damit zur Stadtwette zu gehen.

