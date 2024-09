Bildrechte: Philipp Brendel

250. Geburtstag Caspar David Friedrich Huldigung mit Hüten und Roben: Greifswald gewinnt Stadtwette knapp vor Dresden

05. September 2024, 19:30 Uhr

Beide nennen sich Friedrich-Städte, in Dresden und Greifswald standen jeweils in der Innenstadt große Bühnen, es gab viel Musik, viele Aufrufe, Aufregung und begeisterte Fans des Romantik-Stars Caspar David Friedrich. Bei der Stadtwette konnte es nur einen Sieger geben. Spaß hatten Tausende Beteiligte an der Elbe und an der Ostsee trotzdem jede Menge.