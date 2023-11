Am Donnerstag eröffnet zudem der handwerklich geprägte Advent auf dem Neumarkt für die Besucher. Viele Händler dort legen Wert auf Nachhaltigkeit und Tradition. In der Stadt gibt es auch noch weitere Weihnachtsmärkte zu entdecken, so den Weihnachtsmarkt an der Frauenkirche. Der Postplatz verwandelt sich erstmals in ein Finnisches Winterdorf, wie die Stadtverwaltung mitteilte.