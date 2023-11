Die Saison fällt in diesem Jahr mit 26 Tagen deutlich kürzer aus, da Heiligabend und der vierte Advent auf denselben Sonntag fallen. Am 23. Dezember sind dann nur noch die Stände auf dem Marktplatz bis 20 Uhr geöffnet. Die anderen Bereiche des Weihnachtsmarktes schließen bereits am 22. Dezember. Die Höhepunkte der Marktsaison hat die Stadt in einem Flyer zusammengefasst. Die Tradition des Leipziger Weihnchtsmarktes reicht nach Angaben der Stadt zurück bis ins 15. Jahrhundert.