Im Dresdner Stadtzentrum hat es am Mittwochnachmittag einen Stromausfall gegeben. Der Grund für die zeitweise Unterbrechung der Stromversorgung war nach Angaben des Energieversorgers "Sachsen Energie" ein Fremdeingriff durch einen Bagger. Diese habe an der Baustelle am Neuen Rathaus ein Kabel beschädigt.