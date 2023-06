Ein Mann ist am Sonntag in Dresden von einer Straßenbahn erfasst worden und ums Leben gekommen.

Ein Mann ist am Sonntag in Dresden von einer Straßenbahn erfasst worden und ums Leben gekommen.

Ein Mann ist am Sonntag in Dresden von einer Straßenbahn erfasst worden und ums Leben gekommen. Bildrechte: Roland Halkasch

Ein Mann ist in Dresden bei der Stübelallee von einer Straßenbahn erfasst worden. Das teilte die Polizei mit. Der 85-Jährige hatte am Sonntag gegen 17:30 Uhr gemeinsam mit seiner Frau eine Abkürzung über einen Trampelpfad nehmen wollen. Als er das mit Gras bewachsene Gleisbett überquerte, übersah er offensichtlich eine fahrende Bahn der Linie 1. Es kam zum Zusammenstoß. Der Senior starb noch an der Unfallstelle an schweren Verletzungen.