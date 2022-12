In der Dresdner Innenstadt ist am Donnerstag eine Straßenbahn aus dem Gleis gesprungen. DVB-Sprecher Falk Lösch sagte, es handele sich um eine Bahn der Linie 1. Sie sei am Pirnaischen Platz entgleist. Dabei gerieten die hinteren Teile der Stadtbahn aus der Spur und touchierten eine entgegenkommende Straßenbahn. Es habe keine Verletzten gegeben.