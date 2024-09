Die AfD hatte in der Folge einen Untersuchungsausschuss Anfang dieses Jahres beantragt . Die Partei ist nach wie vor von einer politischen Einflussnahme des Sozialministeriums bei der Vergabe von Fördermitteln an Vereine der Flüchtlingshilfe überzeugt.

Kerstin Köditz (Linke) bezeichnete den Untersuchungsausschuss als "politische Kampagne" der AfD. Der Grünen-Politiker Valentin Lippmann sagte in Richtung AfD: "Sie sind am Zeitplan, an sich selbst und der Realität gescheitert." Der AfD sei es nie um Aufklärung gegangen. Die SPD-Abgeordnete Sabine Friedel erklärte: "Der Ausschuss war unnötig. Von Beginn an lagen alle Fakten auf dem Tisch. Es gab nichts mehr aufzuklären."