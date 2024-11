Morgens halb zehn in Dresden: Vor einem Lindt-Geschäft in der Altstadt stehen mehr als 30 Leute im Nieselregen. Ans Ende der Schlange stellt sich Antje Starke. "Wir wissen nicht, was es gibt, ich hab mich jetzt einfach angestellt", sagt die Görlitzerin. Dabei muss sie selbst lachen und an vergangene DDR-Zeiten denken. Dass in einer halben Stunde Sicherheitsmänner Kunden einzeln durch die Glastür eintreten lassen, damit die je eine Tafel Dubai-Schokolade kaufen können, weiß die Touristin noch nicht. "Was ist Dubai-Schokolade?"