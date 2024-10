Die Pläne für eine Richard-Wagner-Akademie mit neuem Konzerthaus am Königsufer ist bei Stadträten in Dresden auf scharfe Kritik gestoßen. "Es steht im Raum, sehr viel Geld in einen neuen Kulturbau zu investieren“, erklärte der Sprecher für Stadtentwicklung der SPD-Fraktion, Stefan Engel, MDR SACHSEN: "Nach dem Einsturz der Carolabrücke kriegen wir es ja noch nicht einmal hin, bestehende Kultureinrichtungen wie das Hygienemuseum ausreichend zu finanzieren." Gleichzeitig plant die Stadt gemäß Haushaltsentwurf Einschnitte bei Kitas, den Dresdner Verkehrsbetrieben (DVB) und auch die Schließung des Hallenbades "Elbamare", das einzige im Stadtviertel Gorbitz, in dem viele Kinder leben.