Bildrechte: Konstantin Henss

Musikhaus trotz Kürzungen Dresden: Stadtrat erteilt Wagner-Akademie eine Abfuhr

13. Dezember 2024, 17:45 Uhr

Der Dresdner Stadtrat hat die Pläne für ein neues Musikhaus an der Elbe vorerst auf Eis gelegt. In der Wagner-Akademie sollte die historische Aufführungspraxis des 19. Jahrhunderts erforscht und Konzerte gegeben werden. Das Stadtparlament und das Kulturdezernat hatten erst von den Plänen erfahren, als bereits Fördergelder vom Bund in Aussicht gestellt wurden. Das sorgte in Zeiten angespannter Stadtkassen für Kritik und den Antrag im Stadtrat, das Projekt schnell zu beenden.