Neubau trotz Sparmaßnahmen? Dresden: Streit um Millionen-Projekt Wagner-Akademie

27. September 2024, 13:54 Uhr

Kommt mit der Richard-Wagner-Akademie ein spektakulärer Neubau mit Konzertsaal an die Elbe in Dresden? Als Kompetenzzentrum für romantische Orchester- und Opernpraxis des 19. Jahrhunderts soll die Akademie den ansässigen Musikfestspielen dienen, Wagners Originalklang zu erforschen. Trotz Millionenförderung vom Bund sorgt das Vorhaben für Kritik – denn Dresden plant gleichzeitig enorme Kürzungen in der städischen Kulturlandschaft.