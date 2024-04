Der derzeitige Standort direkt am Ufer des Kiessees liegt in einem Landschaftsschutzgebiet - eine nachträglich erteilte Genehmigung wurde gerichtlich gekippt. Nachdem alle Rechtsmittel ausgeschöpft waren, untersagte die Stadt im vergangenen Oktober die weitere Nutzung. Allerdings bot die Verwaltung Riedel an, eine inzwischen städtische Fläche außerhalb des Schutzgebietes zu nutzen - 70 Meter vom jetzigen Standort und 30 Meter vom Seeufer entfernt.

Stadt stellt Forderungskatalog auf

Auf die Ende September eingereichte Vorplanung reagierte die Stadt dem Anlagenbetreiber zufolge Anfang Januar und das mit einem umfangreichen Forderungskatalog zu erfüllender Auflagen. Deswegen habe er den Bauantrag erst Mitte März einreichen können, beklagt Riedel.

Steuerungstechnik von Stilllegung betroffen

Das Problem für Riedel: Ursprünglich sei abgesprochen worden, dass die Umsiedlung in der Winterpause erfolgen sollte. Nun steht die Wasserski-Anlage still, obwohl die Saison Ostern starten sollte. Dabei ist die Liftanlage in dem See selbst gar nicht von der Nutzungsuntersagung betroffen. Aber die gesamte Steuerungstechnik befindet sich in einem der Container auf dem gesperrten Gelände.

Riedel könne die Anlage nicht laufen lassen, selbst wenn er auf Umkleideräume, Gastronomie, Lager und Serviceeinrichtungen für seine Gäste verzichten würde. Seine Hoffnung sei nun, dass mit der Baugenehmigung auch eine Erlaubnis verbunden ist, den aktuellen Standort noch bis zum Ende dieser Saison im Oktober zu betreiben und dann umzuziehen.

Saisonstart bei Umzug frühestens in Sommerferien

Anderenfalls würde der Anlagenbetreiber die insgesamt sechs Container schnellstmöglich an den neuen, genehmigten Platz umsetzen. Und obwohl das in diesem Fall die schnellste und preiswerteste Lösung wäre, würde der Umzug selbst im günstigsten Fall mindestens zwei Monate dauern, sagte Riedel. Denn es müssten neben den notwendigen Medien auch längere Leitungen zur Liftanlage verlegt und die komplizierte, sensible Technik neu eingestellt werden.

In diesem Szenario würden also frühestens ab den Sommerferien in Sachsen Wasserskifahrer und Wakeboarder am Seil über den See preschen können. Damit fielen laut Riedel auch die vielen von Schulklassen gebuchten Kurse aus, für die ihm zufolge die Stadt schon gezahlt hat. Der erste Kurs sollte demnach vergangene Woche stattfinden.

Neuer Standort muss erst vorbereitet werden

Auch die Mitglieder des angeschlossenen Vereins müssten derzeit zum Trainieren mit dem Auto kilometerweit nach Rossau oder Neukieritzsch fahren, ärgert sich Riedel. Zum Kiessee würden die meisten nur Minuten mit dem Fahrrad benötigen, auch weil ihre Ausrüstung vor Ort eingelagert sei.

Eine weitere Befürchtung plagt den Dresdner Wasserskianlagenbetreiber: Könnte er überhaupt sofort den neuen Standplatz herrichten? Dort müssten für die Baufreiheit beispielsweise Büsche und Wildwuchs entfernt werden. Es sei aufgrund der Vogelschutzzeit, wenn die Tiere brüten, noch unklar, ob es dafür eine Genehmigung gebe.

Stadtratsfraktion will Anlage in jetziger Form erhalten

Die SPD im Dresdner Stadtrat wollte unterdessen einen weiteren Versuch unternehmen, die komplette Wasserskianlage in ihrer jetzigen Form beizubehalten. Ihre Idee: ein Flächentausch. Demnach sollte der jetzige Standort am Seeufer aus dem Landschaftsschutzgebiet herausgelöst und stattdessen das derzeit avisierte Ausweichgrundstück eingegliedert werden.