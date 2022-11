Livestream Einwohner diskutieren zur Zukunft des Fernsehturms Dresden

Zur Zukunft des Dresdner Fernsehturms gibt es am Donnerstag seit 18 Uhr eine Einwohnerversammlung in Dresden-Weißig. Wer sich nicht mehr anmelden konnte, kann die Diskussion per Livestream im Internet verfolgen. Vorgestellt werden soll das Verkehrs- und Mobilitätskonzept zum einstigen Dresdner Wahrzeichen.