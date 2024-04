Die juristische Aufarbeitung des "Farradgate"-Falls bei der Polizei in Leipzig zieht sich weiter hin: Der im März begonnene Prozess am Leipziger Landgericht ist geplatzt. Wie eine Gerichtssprecherin am Dienstag mitteilte, kann die Verhandlung nach einem Verteidigerwechsel nicht mehr innerhalb der gesetzlichen Frist fortgesetzt werden. Der Prozess beginne deshalb am 28. Mai 2024 von vorn. Angeklagt ist eine Polizistin wegen Bestechlichkeit, Diebstahls und Urkundenfälschung.