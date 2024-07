In einem Grundschulhort in Pirna haben vier Kinder im Alter von neun bis elf Jahren aus Bauklötzern und Kieselsteinen Hakenkreuze gelegt. Der Vorfall habe sich am 5. Juli ereignet, wie die Arbeiterwohlfahrt (AWO) als Träger der Einrichtung auf Anfrage von MDR SACHSEN mitteilte. Zuerst hatte die "Sächsische Zeitung" berichtet .

AWO-Pressesprecher Christopher Colditz teilte weiter mit, die Einrichtung habe nach Bekanntwerden der Vorfälle unverzüglich die Polizei informiert, da es sich um eine Straftat handele. Diese habe noch am selben Tag mit den betroffenen Kindern und Eltern gesprochen.



"In den daraufhin mit den Kindern geführten Gesprächen wurde den Mitarbeiter*innen des Hortes und der Polizei eine weitere Situation geschildert, welche sich am 1.07. oder 2.07.2024 ereignete", so Colditz weiter. "Das Lied "L'Amour toujours" von DJ Gigi D Agostino wurde in einem Gruppenraum des Hortes abgespielt. Die Kinder sangen die rassistische Parole 'Ausländer raus!' auf die Melodie des Liedes."