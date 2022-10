Doch Verkehrspolitik ist auch Klimapolitik. Im Koalitionsvertrag der Bundesregierung ist festgehalten, dass durch bessere Bahnverbindungen die Anzahl von Kurzstreckenflügen verringert werden soll, erklärt Gerhard Liebscher von den sächsischen Grünen. Er sagt, es sei gut möglich, die Flughäfen in Berlin, Leipzig oder Prag in ein bis zwei Stunden Autofahrt zu erreichen. Es sei deshalb "noch mal gut zu überlegen, warum und wofür wir einen Flughafen in Dresden brauchen".

Hinzu kommt auch noch, dass die EU-Kommission in Zukunft die Subventionierung von Regionalflughäfen deutlich einschränken will. Professor Hartmut Fricke von der TU Dresden sieht die gesamte Branche im Umbruch. Er sagt, die TU Dresden sei im Bereich Drohnen und unbemannte Flugtaxis unterwegs. Diese neuen Geschäftsmodelle müssten sich in den nächsten Jahren auch Infrastrukturen suchen, was zu einer Umfunktionierung von Regionalflughäfen führen werde.