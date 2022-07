Ein 46 Jahre alter Mann ist beim Vorstieg am „Reh“, einem Kletterfelsen direkt unterhalb der Basteibrücke rund fünf Meter abgestürzt, teilte die sächsische Bergwacht MDR SACHSEN mit. Der Kletterer war am späten Mittwochnachmittag gegen 17 Uhr dort unterwegs. Laut Augenzeugen übernahm ein zufällig an der Bastei anwesender Anästhesiepfleger die Erstversorgung des Abgestürzten.

Aus ähnlicher Ursache verunglückte bereits am Montag ein Kletterer tödlich in Rossau in Mittelsachsen. Beim Klettern in einer Felswand hatte sich der Felsen gelöst, in dem der Sicherungsbolzen steckte, sagte die Polizei Chemnitz.