Dekadente Zwergbäumchen Der Bonsai-Nachlass der DDR im Landschloss Zuschendorf

05. Juni 2024, 11:30 Uhr

In den 1970er-Jahren tauchten in DDR-Wohnzimmern die ersten Bonsais auf - Miniaturbäumchen in Schalen, eine Gartenkunst aus dem fernen Osten. So ein Bonsaibäumchen stand für die Weltläufigkeit seiner Besitzer und auch für eine Sehnsucht nach fernen Ländern. Kein Wunder, dass die winzigen Bäumchen in dem abgeschotteten Staat einen schweren Stand hatten. Im Landschloss Zuschendorf bei Pirna befindet sich ein großer Bonsai-Nachlass der ehemaligen DDR.