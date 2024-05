Mehr als 150 Einsatzkräfte von Freiwilligen Feuerwehren, Sachsenforst, Bergwacht und Nationalparkverwaltung haben am Sonnabend eine Waldbrandübung in der Sächsischen Schweiz abgehalten. Die Schwerpunkte der Übung lagen laut Sachsenforst auf Löscharbeiten in unzugänglichem Gebiet, der Rettung von Verletzten sowie dem Einsatz von Drohnen und anderem neuen Gerät.